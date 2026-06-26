Una mujer embarazada dio a luz mientras permanecía atrapada entre los escombros dejados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela. El hecho fue reportado durante las operaciones de rescate que continúan en las regiones más afectadas.

El nacimiento ocurrió en medio de un escenario marcado por la destrucción y la escasez de equipos especializados, donde rescatistas y voluntarios trabajan contrarreloj para localizar a personas con vida.

La historia ha generado conmoción y esperanza entre la población venezolana y la comunidad internacional, mientras continúan las tareas de búsqueda y asistencia humanitaria tras uno de los desastres naturales más graves registrados en el país en las últimas décadas.

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