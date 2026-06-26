Bolivia habilita línea consular de emergencia para asistir a connacionales en Venezuela

El Gobierno nacional informó este jueves que, de momento, no tiene registros de ciudadanos bolivianos afectados por los dos terremotos ocurridos en la víspera en Venezuela y habilitó una línea consular de emergencia para brindar asistencia a sus connacionales.

La Cancillería de Bolivia señaló -en un comunicado- que, tras los sismos en Venezuela, "los reportes oficiales indican que, hasta el momento, no se tienen registros de ciudadanos bolivianos afectados por este desastre natural".

"No obstante, con el firme propósito de precautelar la seguridad de nuestra comunidad y ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse en las próximas horas, el Viceministerio de Gestión Consular e Institucional ha habilitado líneas de emergencia exclusivas, disponibles las 24 horas del día, para brindar asistencia y orientación oportuna", señala el mensaje.

Las líneas habilitadas son +58 412-3898300 y +591 72001999, precisa el comunicado.

La Cancillería también recomendó "a todos los bolivianos residentes o en tránsito en Venezuela, mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales de protección civil".

Venezuela fue sacudida el miércoles por un "doblete sísmico", un terremoto de magnitud 7,2 y otro de 7,5 registrados con solo 39 segundos de diferencia en el litoral Caribe del país.

Los movimientos telúricos causaron grandes afectaciones en Caracas y otras ciudades vecinas, como La Guaira.

Según las más recientes informaciones proporcionadas por las autoridades venezolanas, el número de fallecidos a causa de los dos terremotos asciende a 188 y el de heridos a 1.520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectados.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, el chavista Jorge Rodríguez, detalló que, hasta el momento, hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, doscientas personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, "algunos han debido ser evacuados", sin precisar la cifra.

Ante la tragedia, el presidente Rodrigo Paz se solidarizó con Venezuela y manifestó la disposición de Bolivia de "brindar el apoyo que sea necesario".

Mira la programación en Red Uno Play