"¡Respondan!": el angustiante drama de las familias frente al edificio Cumanagoto tras el terremoto

Escenas de profundo dolor se viven en Playa Grande, estado La Guaira, donde el edificio Cumanagoto quedó reducido a escombros tras el fuerte terremoto registrado en Venezuela el pasado 24 de junio.

En medio del silencio que rodea la zona del desastre, familiares de las personas que se encontraban dentro del inmueble gritan una y otra vez los nombres de sus seres queridos, esperando alguna respuesta que les devuelva la esperanza. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido señales de vida.

Entre las personas que permanecen desaparecidas se encontrarían la esposa y los hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, jugador del Club Sport Marítimo de la región costera.

Asimismo, según los reportes difundidos desde el lugar, también estaría atrapado Juan Leca, propietario del reconocido establecimiento Carrusel del Pollo, junto a su esposa y su hijo de apenas 10 meses de edad.

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, la incertidumbre y la angustia crecen entre las familias que aguardan noticias de quienes permanecen bajo los escombros. Los equipos de emergencia trabajan contrarreloj con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

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