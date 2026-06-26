El reporte de transitabilidad de este viernes 26 de junio establece que gran parte de las carreteras del país se encuentra con circulación normal, luego de que durante el fin de semana se levantaran los bloqueos que afectaron distintos puntos de la Red Vial Fundamental.

Sin embargo, las autoridades identificaron sectores específicos con restricción vehicular, desvíos, circulación con precaución y un punto de bloqueo en el departamento de Cochabamba.

Por ello, se recomienda a los viajeros verificar el estado de las rutas antes de salir, planificar horarios y tomar previsiones, especialmente si se trasladan por zonas con trabajos viales, lluvias o conflictos sociales.

Cochabamba: bloqueo en Ivirgarzama – Puerto Villarroel

En el departamento de Cochabamba se reporta un bloqueo en el punto de control de Umopar, en el sector de Ivirgarzama – Puerto Villarroel.

Este punto afecta la circulación en la zona del Trópico cochabambino, por lo que se recomienda a conductores, transportistas y pasajeros tomar precauciones antes de iniciar viaje por este tramo.

La Paz: restricción vehicular en Puente Chaco – Puente Villa

En el departamento de La Paz, el sector Puente Chaco – Puente Villa presenta restricción vehicular.

La medida rige de lunes a sábado en dos horarios:

De 08:00 a 12:00

De 13:30 a 18:00

Se recomienda a los conductores planificar sus viajes con anticipación, respetar la señalización instalada y tomar en cuenta posibles demoras durante el recorrido.

Santa Cruz: tramo intransitable por inundación

En Santa Cruz, el sector San Lorenzo – Salinas se encuentra intransitable debido a una inundación registrada a la altura del Puente San Miguelito.

Las autoridades recomiendan evitar circular por esta zona hasta que existan nuevas condiciones de seguridad y se habilite nuevamente el tránsito vehicular.

Santa Cruz: restricción en Bermejo – La Angostura

También en Santa Cruz, el sector Bermejo – La Angostura presenta restricción vehicular de lunes a viernes.

Los horarios de restricción son:

De 08:00 a 11:30

De 14:00 a 17:30

Los usuarios de esta ruta deben considerar estos horarios antes de iniciar viaje, principalmente transportistas, productores y personas que se movilizan entre comunidades.

Pando: circulación con desvíos y precaución

En el departamento de Pando, el sector Km 185 – La Floresta se encuentra transitable con desvíos debido a trabajos de construcción en el tramo.

Las autoridades recomiendan circular con precaución, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal desplegado en la zona.

Asimismo, en el tramo Conquista – El Sena, la circulación también está habilitada con desvíos debido a trabajos de conservación vial.

En ambos casos, se pide a los conductores extremar cuidados para evitar incidentes durante el recorrido.

Beni: cierre temporal por lluvias

En el departamento del Beni existe restricción vehicular en el sector Los Puentes – Puerto Varador.

Debido a las lluvias, se dispuso el cierre temporal de la zona, por lo que se recomienda evitar el tránsito hasta que las condiciones permitan una circulación segura.

Resto del país con transitabilidad normal

En el resto del territorio nacional se reporta transitabilidad normal, tras la suspensión de los bloqueos registrados en semanas anteriores.

Pese a ello, se recomienda a la población verificar el estado de las rutas antes de viajar, especialmente en zonas donde existen trabajos viales, lluvias, desvíos o restricciones temporales.

Las autoridades piden conducir con prudencia, respetar la señalización y mantenerse atentos a los reportes oficiales de transitabilidad.

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