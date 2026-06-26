Ministerio de Educación confirma el pago del Bono de Gestión de Aula 2026 para maestros del país

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó este viernes el desembolso de Bs 413.340.200 para el pago del Bono Gestión de Aula correspondiente a la gestión 2026, beneficio destinado a 175.394 docentes y personal administrativo del Magisterio Fiscal en todo el país.

Reconocimiento a la educación

El pago fue realizado con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), en cumplimiento de los Decretos Supremos N° 5621 y N° 5622, y representa un reconocimiento al compromiso del sector educativo con el desarrollo de la gestión escolar y el fortalecimiento de la educación pública.

A través de un comunicado, el Ministerio de Educación confirmó que el depósito fue efectuado este jueves 25 de junio directamente en las cuentas bancarias de maestras y maestros de todo el territorio nacional.

Foto: Comunicado oficial. Ministerio de Educación.

"El Ministerio de Educación informa que, en cumplimiento de los acuerdos con el magisterio, el Bono de Gestión de Aula 2026 fue depositado este jueves 25 de junio en cada una de las cuentas bancarias de maestras y maestros de todo el país", señala el comunicado oficial.

El Bono Gestión de Aula consiste en un incentivo económico de Bs 2.400 por beneficiario y tiene como objetivo reconocer el esfuerzo de maestras, maestros y personal administrativo por garantizar el cumplimiento del calendario escolar y promover el aprovechamiento efectivo del tiempo de clases.

Desde el Ministerio de Economía se destacó que esta medida constituye una inversión estratégica en capital humano y reafirma el compromiso del Estado con el fortalecimiento de la educación pública y el reconocimiento al trabajo del Magisterio Fiscal.

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