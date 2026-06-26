La Policía Boliviana expresó su profundo pesar por el fallecimiento de 'Dante', un can que durante casi cuatro años formó parte del Comando de Frontera Policial de Villazón, convirtiéndose en un símbolo de lealtad, compañerismo y vocación de servicio dentro de la institución.

Dante no fue solo una mascota. Fue considerado un verdadero integrante del comando, acompañando diariamente al personal policial en labores de seguridad, patrullajes y control del orden. Su presencia constante en operativos y actividades institucionales lo convirtió en un rostro familiar para los efectivos y para la población local, que lo recordaba con cariño en desfiles y actividades públicas.

Según el reporte institucional, el can participó en distintas tareas de apoyo operativo dentro del comando, destacando por su instinto de acompañamiento en patrullajes, vigilancia de instalaciones y su permanente cercanía con los uniformados, con quienes desarrolló un fuerte vínculo de confianza y afecto.

Su historia, sin embargo, tuvo un desenlace doloroso. 'Dante' perdió la vida tras ser víctima de un atropello ocurrido en inmediaciones de la zona de Entel, en Villazón. Fue auxiliado de manera inmediata por efectivos policiales y trasladado a centros veterinarios tanto en Villazón como en La Quiaca, donde recibió atención de emergencia. Pese a los esfuerzos médicos, la gravedad de sus lesiones obligó a practicar la eutanasia humanitaria para evitarle mayores sufrimientos.

Fallece Dante, el can policial que acompañó patrullajes y operativos en Villazón. Foto: Pol. Bol.

La institución policial lamentó profundamente su partida y destacó que 'Dante' deja un vacío en la familia del verde olivo, donde será recordado como un ejemplo de fidelidad, nobleza y compañerismo incondicional.

En su homenaje, el Comando de Frontera Policial de Villazón le rindió honores póstumos y anunció la intención de instalar una placa conmemorativa en su memoria, como reconocimiento a su servicio silencioso pero valioso dentro de la institución.

“Su recuerdo vivirá siempre entre nosotros”, expresaron sus compañeros, al despedir con profundo respeto a quien consideran ya parte de la historia y el corazón de la Policía en Villazón.

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