Accidente e incendio en la Santos Dumont: Vecinos exigen el retiro de cisternas parqueadas

Un vehículo particular colisionó contra la chata de un camión cisterna que permanecía estacionado en la avenida Santos Dumont, a la altura de la refinería, en la capital cruceña, provocando un incendio que fue controlado por personal de Bomberos.

Tras el hecho, vecinos de la zona exigieron a las autoridades retirar las cisternas que permanecen estacionadas en la vía y advirtieron que representan un peligro permanente para quienes transitan por el lugar.

Félix Quintanilla, presidente de la Junta Vecinal Palmira 7, afirmó que la presencia de los vehículos pesados reduce el espacio para la circulación y aumenta el riesgo de accidentes.

"Este peligro es latente. Todos los días esto es una bomba de tiempo", sostuvo.

El dirigente señaló que las cisternas permanecen estacionadas durante días e incluso semanas mientras esperan ingresar a la refinería, dejando habilitado solo un carril para el paso de otros vehículos.

Quintanilla recordó que ese tramo de la avenida ha sido escenario de numerosos hechos de tránsito con consecuencias fatales.

"Es inaudito que la utilicen como garaje particular. Las empresas de transporte de combustible tienen sus propios lugares de depósito; los camiones deberían ingresar únicamente cuando les corresponda cargar o descargar en la refinería", indicó.

El presidente vecinal anunció que el tema será planteado en una reunión con la Subalcaldía del Distrito 12 y pidió a las autoridades adoptar medidas urgentes para evitar que se registren nuevos accidentes.

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