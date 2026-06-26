Cuidados clave en alimentación para frenar las enfermedades de este invierno en niños

El descenso de las temperaturas y la llegada del invierno traen consigo un incremento inminente en los cuadros clínicos que afectan a la población infantil. Ante este panorama, la médica pediatra Claudia Cuéllar advirtió que el "invierno viene con muchas enfermedades" y especificó que "las enfermedades que más prevalecen son las de vías respiratorias, tanto vía aérea superior como vía aérea inferior".

El poder de la prevención médica

Para contrarrestar estos riesgos, la especialista enfatizó la necesidad de optimizar la dieta diaria, recomendando "dentro de los cuidados generales con nuestros pequeños, la base, la alimentación, principalmente en los niños que son lactantes, si reciben seno materno, priorizar el seno materno porque no hay nada más beneficioso para el niño".

Asimismo, detalló que para los menores de mayor edad se debe hacer un fuerte "énfasis en alimentos ricos en frutas, verduras, proteínas, una alimentación saludable, excluyendo obviamente los azúcares y carbohidratos en exceso de nuestros niños".

Vacunas como escudo principal

Más allá de los ajustes nutricionales, las autoridades sanitarias recuerdan que las herramientas biológicas siguen siendo el pilar fundamental para evitar complicaciones hospitalarias. "Asimismo, la mejor manera de prevenir siempre es cuidar a nuestros niños y nosotros disponemos aquí del tema de las vacunas", concluyó Cuéllar, sentenciando firmemente que "las vacunas salvan vidas".

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