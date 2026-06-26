Asamblea de la Paceñidad concluye con siete comisiones para impulsar la reactivación económica

La Asamblea de la Paceñidad concluyó con la conformación de siete comisiones de trabajo destinadas a elaborar una estrategia de reactivación económica para la ciudad de La Paz, tras los efectos generados por los bloqueos y la paralización de actividades.

El alcalde paceño César Dockweiler explicó que seis comisiones estarán integradas por la sociedad organizada, entre ellas el sector privado, pequeñas y medianas empresas, gremiales, transportistas, el Gobierno Municipal, el Gobierno Departamental y otras autoridades presentes.

Una séptima comisión estará vinculada directamente con el Gobierno nacional, debido a la necesidad de coordinar inversiones, financiamiento y facilidades para sectores que quedaron económicamente afectados.

Comisiones trabajarán “por tiempo y materia”

La autoridad edil señaló que las siete comisiones trabajarán por tiempo y materia, con el objetivo de generar resultados concretos para la ciudad.

“Van a trabajar por tiempo y materia para generar los resultados que está esperando la ciudad”, afirmó el alcalde.

Según explicó, el plan busca atender a sectores que quedaron “asfixiados” económicamente y que requieren mecanismos para reactivar sus actividades.

Buscan inyectar recursos a la economía

El alcalde indicó que la estrategia no apunta a quitar recursos de la economía, sino a inyectarlos mediante inversiones del Gobierno nacional, departamental y municipal.

Sostuvo que gran parte del paquete de reactivación deberá ser financiado por el nivel central del Estado, aunque también se prevén recursos de la Gobernación y del propio municipio.

Además, señaló que se gestionará financiamiento externo y se solicitará apoyo del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo para orientar recursos hacia la recuperación económica de La Paz.

No habrá perdonazo general de impuestos

Consultado sobre una posible suspensión de patentes o rebaja de impuestos, el alcalde aclaró que no se está planteando un perdonazo general, debido a que esa medida dejaría al Gobierno Municipal sin recursos para funcionar.

Explicó que la línea de trabajo será otorgar tiempo y facilidades a los ciudadanos y sectores afectados, a través de mecanismos como diferimiento de pagos, planes de pago y otras alternativas.

“Lo que necesitamos es mover la economía, producir, no limitar la producción”, sostuvo.

Solicitarán reunión con el Presidente

La autoridad edil informó que este viernes sostendrá reuniones con viceministros y que también solicitará encuentros con ministros, principalmente del área de planificación.

Asimismo, anunció que enviará una nota para pedir una reunión con el presidente del Estado, Rodrigo Paz, con el objetivo de definir una ruta crítica para la reactivación económica de La Paz.

El alcalde remarcó que las medidas deben aplicarse con celeridad, debido a la importancia que tienen para los ciudadanos y sectores económicos afectados.

Reactivación, no paralización

Desde la Alcaldía se insistió en que la prioridad es recuperar la capacidad productiva de la ciudad, generar movimiento económico y evitar que más sectores queden paralizados.

Las conclusiones de la Asamblea de la Paceñidad apuntan a construir una estrategia conjunta entre instituciones públicas, sectores privados y organizaciones sociales para reactivar la economía paceña en el menor tiempo posible.

Mira la programación en Red Uno Play