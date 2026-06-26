Bordadores trabajan contrarreloj para completar trajes del Gran Poder

La confirmación de la nueva fecha para la entrada del Gran Poder reactivó el trabajo en los talleres de bordadores y artesanos, uno de los sectores que mueve una parte importante de la economía vinculada a la Fiesta Mayor de los Andes.

La festividad se realizará el 1 de agosto, por lo que los talleres retomaron sus labores luego de varias semanas de incertidumbre y paralización.

Talleres vuelven al movimiento

Los bordadores señalaron que la suspensión y postergación de actividades generó una fuerte afectación económica, debido a que durante varios meses no se registró movimiento en la elaboración y entrega de trajes.

“Vamos a tener que salir adelante, pero ya tenemos deudas incluso con los dueños de casa, porque durante cuatro o cinco meses no hemos hecho ningún movimiento de trajes”, señaló uno de los artesanos del sector.

Trabajo a contrarreloj

Aunque el trabajo será intenso en las próximas semanas, los bordadores explicaron que una parte importante de los trajes ya estaba avanzada antes de la postergación.

Según indicaron, alrededor del 70% de la producción ya se encontraba elaborada, debido a que la entrada, la promesa y la preentrada estaban próximas a realizarse cuando se frenaron las actividades.

“Ya estaba casi el 70% trabajado. Faltaba un 30%”, explicó uno de los bordadores.

Reactivación económica

La nueva fecha del Gran Poder representa una oportunidad de recuperación para bordadores, artesanos, comerciantes y otros sectores que dependen de esta festividad.

Los talleres ahora deberán completar los pedidos pendientes y organizar la entrega de trajes para los fraternos que participarán en la entrada folklórica.

El sector espera que la confirmación oficial permita retomar la actividad económica y recuperar parte de las pérdidas generadas por la paralización.

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