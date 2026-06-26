Heladas amenazan la producción agrícola en los valles cruceños

Productores de los valles cruceños expresaron su preocupación ante el riesgo de heladas que podrían afectar gravemente los cultivos y agravar las pérdidas económicas que ya enfrentan tras los bloqueos registrados en el país.

El presidente de Asofruth, Noé Morón, explicó que en las últimas horas se registraron nevadas en municipios como Pucará, Moro Moro y Postrervalle, aunque aclaró que las principales zonas productoras, Los Negros y Mairana, aún no fueron alcanzadas por las bajas temperaturas.

"En la zona de los valles cruceños hubo bastante nevada en Pucará, Moro Moro y Postrervalle, pero el centro de producción, que son Los Negros y Mairana, no ha helado. Nosotros acostumbramos hacer fogatas para evitar el congelamiento y es momento de que nos apoyen las autoridades", manifestó Morón.

El dirigente señaló que los productores requieren apoyo para enfrentar este tipo de fenómenos climáticos y puso como ejemplo a otros países de la región.

"Países vecinos conviven con este fenómeno porque su gobierno ha dotado de extensores a todos los productores", afirmó.

Asimismo, advirtió que el sector aún no logra recuperarse de las pérdidas ocasionadas por los bloqueos y teme que una helada termine por afectar la producción restante.

"Lo que hemos perdido en los 50 días de bloqueo son más de 250 mil bolivianos y si hela vamos a perder el saldo que queda", lamentó el presidente de Asofruth.

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