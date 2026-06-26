Denuncian una nueva agresión a un delivery en la Av. Mutualista de Santa Cruz

Un nuevo hecho de intolerancia y violencia urbana encendió las alarmas en el gremio de los trabajadores de entregas a domicilio (delivery) en la capital cruceña. Tres personas agredieron físicamente a un repartidor que se encontraba estacionado en la acera de un domicilio, provocando la movilización masiva de sus colegas.

El incidente se registró en inmediaciones de la Avenida Mutualista, entre el segundo y tercer anillo. Según los informes preliminares, la víctima había parqueado momentáneamente su motocicleta en la vía pública, cuando fue abordado de forma violenta por tres sujetos que habitaban en el inmueble del lugar.

Tras propinarle una serie de golpes e insultos al trabajador, los tres agresores se refugiaron inmediatamente en el interior de su domicilio, dejando al afectado en la vía pública.

Foto: Red Uno.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, la víctima se puso en contacto con sus compañeros y grupos de apoyo. En cuestión de minutos, varios repartidores en motocicleta se trasladaron hasta el lugar del altercado, rodeando el inmueble de los agresores en señal de protesta.

Actualmente, el sector de los deliveries mantiene una vigilia y está ejerciendo una fuerte presión social en la zona. Los trabajadores exigen una respuesta inmediata por parte de los involucrados. La demanda principal es que los tres agresores salgan y ofrezcan disculpas públicas al afectado y al gremio.

Foto: Red Uno.

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