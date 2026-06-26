Talleres mecánicos reportan un drástico descenso de motores dañados por gasolina desestabilizada

La saturación que afectó a los talleres mecánicos durante el inicio de año ha comenzado a disiparse drásticamente para el alivio de miles de conductores, según los técnicos del sector en Santa Cruz. Según reportan, existe una disminución muy significativa en los vehículos vinculados al exceso de carbonilla por gasolina desestabilizada.

Un cambio radical en los talleres

Las cifras actuales contrastan fuertemente con la situación vivida entre los meses de enero y febrero, cuando la cantidad de unidades afectadas que ingresaban diariamente era mucho mayor. El encargado de un taller mecánico explicó el escenario actual: “Hay noticias alentadoras, por lo menos desde que empezó el mes de junio hemos tenido una disminución significativa en el taller de casos relacionados a la carbonilla en los motores”.

Aunque los especialistas recuerdan que todavía se atienden algunos casos aislados de vehículos contaminados hace meses, la tendencia general apunta a una estabilización del suministro.

“Yo me atrevería a decir que la gasolina que se está vendiendo hoy en día ya no está generando problemas de carbonilla en el motor; no lo puedo certificar porque no tengo un laboratorio, pero de acuerdo a los resultados que veo en el taller puedo hacer un análisis descriptivo de que no estamos teniendo problemas con la gasolina actual”, concluyó.

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