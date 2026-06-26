Disponen 30 minutos de tolerancia en el ingreso al trabajo: ¿a quiénes alcanza la medida desde este viernes?

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social dispuso, de manera excepcional, 30 minutos de tolerancia en el horario de ingreso a la jornada laboral a partir de este viernes 26 de junio, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de las y los trabajadores y garantizar la continuidad de los servicios.

La medida fue oficializada mediante el Comunicado DGTHSO-030/2026, en el que el Ministerio de Trabajo señala que la tolerancia excepcional responde a las dificultades de desplazamiento que enfrenta la población como consecuencia de las medidas vinculadas al abastecimiento de combustibles.

¿Quiénes están incluidos?

La disposición alcanza a las servidoras y los servidores públicos, quienes podrán hacer uso de la tolerancia de 30 minutos en el ingreso a sus fuentes laborales. No obstante, ese tiempo deberá ser compensado posteriormente, de acuerdo con los mecanismos que establezca cada institución pública.

En el sector privado, el Ministerio aclaró que la aplicación de la medida deberá ser consensuada entre empleadores, trabajadoras y trabajadores, garantizando el cumplimiento de la jornada laboral mediante la reposición del tiempo otorgado.

Piden garantizar la continuidad de los servicios

El Ministerio de Trabajo también instruyó a las instituciones públicas y privadas adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de las actividades laborales y la adecuada prestación de servicios a la población.

Asimismo, informó que el Comunicado DGTHSO-022/2026, emitido el 25 de mayo, queda sin efecto desde este 26 de junio, al entrar en vigencia la nueva disposición excepcional.

La cartera de Estado exhortó a empleadores y trabajadores a cumplir la medida con responsabilidad para evitar afectaciones en el desarrollo normal de las actividades laborales y la atención a la ciudadanía.

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