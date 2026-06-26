¿Cuánto cuesta el dólar hoy en Bolivia? Conoce la cotización actual

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este viernes 26 de junio una leve variación en su cotización, de acuerdo con datos publicados por plataformas digitales que monitorean el comportamiento de la divisa fuera del sistema financiero oficial.

Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza en Bs 9,91 para la compra y Bs 9,87 para la venta. En la jornada anterior, la misma plataforma reportaba Bs 9,88 para la compra y Bs 9,86 para la venta.

Por su parte, el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene en Bs 9,76 para la compra y Bs 9,96 para la venta.

En la comparación entre ambos mercados, el dólar paralelo se ubica Bs 0,15 por encima del tipo de cambio referencial del BCB para la compra, mientras que en la venta la diferencia es de Bs 0,09, ya que la cotización paralela permanece por debajo del valor referencial del Banco Central.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones son seguidas de cerca por ciudadanos, comerciantes e importadores, debido a su incidencia en distintas transacciones y en las expectativas económicas del país.

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