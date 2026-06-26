Duelo de gigantes: este viernes, Francia vs. Noruega se vive por Red Uno

La emoción del Mundial continúa este viernes con uno de los partidos más esperados de la fase de grupos. Red Uno llevará a los hogares bolivianos el choque entre Francia y Noruega desde las 15:00, en un encuentro que definirá al líder del Grupo I y enfrentará a dos de las máximas figuras del fútbol mundial: Kylian Mbappé y Erling Haaland.

El compromiso se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, Estados Unidos. Ambas selecciones llegan con puntaje perfecto tras ganar sus dos primeros partidos, aunque Francia ocupa el primer lugar por mejor diferencia de goles. Por ello, Noruega necesita una victoria para quedarse con la cima del grupo.

Además del liderazgo, el encuentro tendrá como principal atractivo el duelo entre Mbappé y Haaland, dos de los delanteros más letales del planeta. Ambos llegan con dos dobletes en el torneo y buscan acercarse a Lionel Messi en la tabla de goleadores históricos de los Mundiales.

Mbappé, campeón del mundo en 2018, acumula 60 goles con la selección francesa, mientras que Haaland suma 59 tantos en apenas 52 partidos con Noruega, consolidándose como el máximo artillero histórico de su país.

En la siguiente ronda, el ganador del grupo tendrá un camino más exigente, con la posibilidad de cruzarse con selecciones como Alemania o España, mientras que el segundo enfrentaría al escolta del Grupo E, con Costa de Marfil como probable rival.

Francia afrontará este compromiso con una ausencia sensible en el banco de suplentes. El seleccionador Didier Deschamps dejó temporalmente la concentración para asistir al funeral de su madre, por lo que el equipo será dirigido por su asistente, Guy Stéphan.

Red Uno invita a toda la audiencia a disfrutar de este gran espectáculo del Mundial este viernes desde las 15:00, con la mejor cobertura y toda la emoción del esperado Francia vs. Noruega.

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