Pronóstico del tiempo: así estará el clima en Bolivia este viernes 26 de junio

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 26 de junio una jornada con cielos despejados en el occidente y nubosidad en los valles y el oriente del país, sin probabilidad de lluvias.

Occidente

En el occidente del país predominarán los cielos despejados y las temperaturas bajo cero durante las primeras horas del día.

La Paz: cielo despejado, sin probabilidad de lluvias, con temperaturas entre 2°C y 19°C .

El Alto: cielo despejado, con una mínima de -9°C y una máxima de 13°C .

Oruro: cielo despejado, sin lluvias, con temperaturas entre -1°C y 13°C .

Potosí: cielo despejado y temperaturas entre -9°C y 15°C, sin probabilidad de precipitaciones.

Valles

En la región de los valles se prevén cielos poco nubosos y temperaturas que descenderán hasta bajo cero en algunas zonas.

Cochabamba: cielo poco nuboso, sin lluvias, con temperaturas entre 0°C y 24°C .

Sucre: cielo poco nuboso, con temperaturas entre 1°C y 19°C .

Tarija: cielo despejado, con una mínima de -3°C y una máxima de 20°C.

Oriente

En el oriente boliviano se espera una jornada nubosa, con temperaturas entre frescas y templadas.

Santa Cruz: cielo nuboso y temperaturas entre 12°C y 26°C .

Trinidad: cielo nuboso, con una mínima de 16°C y una máxima de 24°C , sin probabilidad de lluvias.

Cobija: cielo nuboso durante la jornada, con temperaturas entre 15°C y 31°C.

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