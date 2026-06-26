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Pronóstico del tiempo: así estará el clima en Bolivia este viernes 26 de junio

El frío continuará marcando las primeras horas del día en varias ciudades. Conoce qué regiones registrarán las temperaturas más bajas este viernes, según el Senamhi.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

26/06/2026 7:25

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El Senamhi prevé frío intenso y cielos despejados en gran parte del país. Foto: imagen referencial.
Bolivia

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 26 de junio una jornada con cielos despejados en el occidente y nubosidad en los valles y el oriente del país, sin probabilidad de lluvias.

Occidente

En el occidente del país predominarán los cielos despejados y las temperaturas bajo cero durante las primeras horas del día.

  • La Paz: cielo despejado, sin probabilidad de lluvias, con temperaturas entre 2°C y 19°C.

  • El Alto: cielo despejado, con una mínima de -9°C y una máxima de 13°C.

  • Oruro: cielo despejado, sin lluvias, con temperaturas entre -1°C y 13°C.

  • Potosí: cielo despejado y temperaturas entre -9°C y 15°C, sin probabilidad de precipitaciones.

Valles

En la región de los valles se prevén cielos poco nubosos y temperaturas que descenderán hasta bajo cero en algunas zonas.

  • Cochabamba: cielo poco nuboso, sin lluvias, con temperaturas entre 0°C y 24°C.

  • Sucre: cielo poco nuboso, con temperaturas entre 1°C y 19°C.

  • Tarija: cielo despejado, con una mínima de -3°C y una máxima de 20°C.

Oriente

En el oriente boliviano se espera una jornada nubosa, con temperaturas entre frescas y templadas.

  • Santa Cruz: cielo nuboso y temperaturas entre 12°C y 26°C.

  • Trinidad: cielo nuboso, con una mínima de 16°C y una máxima de 24°C, sin probabilidad de lluvias.

  • Cobija: cielo nuboso durante la jornada, con temperaturas entre 15°C y 31°C.

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