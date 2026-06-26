Fiscalía investiga nueve camiones por caso narcomadera y espera pericias de laboratorio

Las investigaciones por el caso Narcomadera continúan y el Ministerio Público confirmó que son nueve los camiones retenidos en el marco de las pesquisas por un presunto traslado de madera impregnada con sustancias controladas hacia el exterior del país.

La fiscal Paola Paco informó que este jueves concluyó la toma de muestras de tres tractocamiones, procedimiento que forma parte de las diligencias investigativas para determinar si la madera contenía droga.

"Hemos culminado hace aproximadamente una hora con relación a la toma de muestras que se tenía programado para el día de hoy, una vez que ha sido también notificada la Felcn a través de la Aduana y dentro de estas primeras 72 horas que nos corre plazo", señaló la fiscal.

Paco detalló que, con este operativo, ya suman nueve los camiones investigados: cuatro intervenidos en una primera etapa, tres posteriormente y otros dos inspeccionados el día anterior.

La representante del Ministerio Público indicó que las pruebas de campo realizadas hasta el momento no arrojaron resultados positivos en un primer contacto, aunque aclaró que las muestras fueron remitidas a laboratorio para las pericias especializadas que determinarán con exactitud si la madera estaba impregnada con sustancias controladas.

"Como se ha informado en este caso, a primer contacto no marca positivo y, en ese sentido, también se están tomando las muestras para enviar a las pericias correspondientes", explicó.

Asimismo, indicó que las investigaciones se desarrollan de manera coordinada con la Policía Federal de Brasil, mientras siete camiones permanecen en despachos aduaneros del vecino país a la espera de los resultados de laboratorio.

Además, señaló que se emitió una alerta para reforzar los controles sobre las exportaciones de madera hacia distintos destinos internacionales.

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