El Alto: Policía desarticula banda dedicado a clonar vehículos indocumentados

La Policía ejecutó un operativo en la ciudad de El Alto contra una presunta organización dedicada al robo, internación ilegal y clonación de vehículos indocumentados, conocidos comúnmente como “chutos”.

Según las investigaciones, el denominado clan “Los Yuris” operaba internando motorizados sin documentación para posteriormente venderlos con números de chasis remarcados y placas de identificación alteradas.

Hallan plaquetas de vehículos robados

Durante la intervención, las autoridades encontraron una gran cantidad de plaquetas de identificación vehicular, algunas vinculadas a motorizados reportados como robados.

De acuerdo con la Policía, estos elementos eran presuntamente retirados de algunos vehículos para ser implantados en otros, con el objetivo de clonar motorizados y darles una apariencia legal.

“Estas son las placas de identificación de vehículos, algunos indocumentados, o que para clonarlos justamente les sacan esta placa para ponerlas en otro vehículo”, explicaron desde la investigación.

Chasis recortados y remarcados

En el inmueble también se hallaron chasis recortados, que presuntamente eran utilizados para alterar la identidad de los vehículos.

Las autoridades indicaron que esta modalidad consistía en remarcar números de chasis, cambiar plaquetas y utilizar documentación de otros motorizados para comercializarlos de manera irregular.

“Tenemos aquí un chasis recortado que seguramente ha sido implantado en otro vehículo”, señalaron los investigadores.

Vendían vehículos alterados

Según el reporte policial, el clan no solo internaba vehículos indocumentados, sino que también habría robado motorizados legales y chutos para luego modificarlos y venderlos.

La investigación apunta a establecer cuántos vehículos fueron afectados, quiénes integraban esta organización y si existen más personas involucradas en la red.

Inmueble fue precintado

Tras el operativo, el inmueble intervenido fue precintado y el caso quedó en manos del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

La Policía anunció que se realizarán nuevas verificaciones para identificar a posibles víctimas y determinar el alcance de esta presunta red dedicada al robo, clonación y comercialización ilegal de vehículos.

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