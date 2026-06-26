Propietarios denuncian perjuicios mientras investigan droga en madera

El abogado de los propietarios de la madera, Bernardo Vargas, denunció que la retención de al menos nueve camiones en depósitos aduaneros de Corumbá y Arroyo Concepción está ocasionando serios perjuicios a las empresas involucradas, mientras continúan las investigaciones del Ministerio Público.

Vargas explicó que siete camiones permanecen retenidos en Corumbá y dos en Arroyo Concepción, situación que ya se prolonga por una semana y que podría extenderse varios días más hasta conocerse el resultado de la pericia definitiva.

"Realmente indignado por la afectación que está causando a la empresa a la cual defiendo. No sabemos a quién acudir. No tenemos respuesta", manifestó.

El jurista indicó que estuvo presente durante una de las pruebas realizadas a la carga para garantizar la transparencia del procedimiento y aseguró que el resultado fue negativo.

"Hoy día he estado presente para realizar la prueba y tener seguridad de que no introduzcan ninguna sustancia que vaya a perjudicar a mi cliente. La prueba de campo ha dado negativo", afirmó.

Según Vargas, la permanencia de los camiones en los depósitos genera pérdidas importantes y afecta la imagen de los propietarios.

"La pérdida es incalculable. No es tanto el factor económico, sino la muerte civil que se le está dando a los dueños de la empresa. Están realmente destrozados, no saben qué hacer", sostuvo.

Asimismo, rechazó que exista algún vínculo de sus defendidos con actividades ilícitas y recordó que las autoridades brasileñas no realizaron la detención de ninguno de los conductores.

"No tienen nada que ver con ningún tráfico ilegal. Si la policía brasileña hubiera encontrado restos de sustancias controladas, los choferes ya estarían detenidos, pero no ocurrió así", señaló.

Finalmente, el abogado explicó que la liberación de los camiones dependerá del informe que emita la FELCN para que la Aduana autorice la continuidad de la exportación, por lo que pidió a las autoridades acelerar el proceso.

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