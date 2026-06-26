Joven trabajador pierde la vida electrocutado tras caer de un segundo piso en Cochabamba

Un trágico accidente laboral conmocionó a la zona sur de la ciudad cerca del mediodía de este jueves. Un joven electricista de 26 años perdió la vida de forma instantánea tras caer desde el techo de un segundo piso e impactar contra cables de alta tensión mientras realizaba trabajos de construcción.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Cochabamba, el coronel Rolando Vera, informó que la víctima no contaba con los implementos de protección necesarios para realizar este tipo de labor de alto riesgo.

"Mientras realizaba un trabajo en el techo de una construcción, por causas que estamos averiguando e investigando, llega a caer y llega a tocar posteriormente un cable de alta tensión, el cual emite una descarga y prácticamente acaba con la vida de esta persona. No contaba con ninguna medida de seguridad, solamente se encontraba con su ropa de trabajo (pantalón y camisa de jean con cintas reflectivas)", detalló la autoridad policial.

Un desgarrador testimonio y un niño en la orfandad

La esposa de la víctima acudió rápidamente al lugar del siniestro tras enterarse de la noticia de la manera más cruel. Según relató, al ver que su esposo no respondía las llamadas telefónicas, comenzó a preocuparse. Minutos después, un desconocido contestó el celular para informarle sobre la tragedia.

"No lo creía, afirmé que era una broma, pero me dijeron que vaya rápido al lugar del hecho. Tuve que salir corriendo de mi casa", manifestó entre lágrimas.

La mujer, sumida en un profundo dolor, exigió a las autoridades una investigación exhaustiva sobre las condiciones en las que trabajaba su pareja. Asimismo, lamentó que el accidente deja a un niño de tan solo cuatro años sin el sustento y el cariño de su progenitor: "Tengo un hijito, tenemos un hijito, tiene cuatro años. Era un buen papá, su hijo le adoraba".

La FELCC y las unidades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas que provocaron la caída del obrero.

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