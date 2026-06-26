"Le pedí que me diera una señal": Así se despide Mary, esposa de Runy Callaú

Santa Cruz y el país despiden a Runy Elvio Callaú Monasterio, fundador de la Fundación de Salvamento y Rescate (Funsar), exdiputado y referente del voluntariado boliviano, quien falleció en Brasil luego de enfrentar una delicada enfermedad.

Tuvo complicaciones en su salud

A través de una publicación en redes sociales, su esposa Mary Farfán relató los momentos que compartió con el rescatista durante su internación en un hospital de São Paulo, donde recibía tratamiento tras complicaciones ocasionadas por una neoplasia de colon y un choque séptico.

"Hoy tuve el privilegio de visitarlo como estos últimos días. Pude acariciar su cuerpo, decirle cuánto lo amaba y recordarle que seguía teniendo mucha fe en que pronto saldría de ese difícil cuadro", expresó en su mensaje.

La esposa de Callaú también contó que, pese a encontrarse intubado, el rescatista respondió a sus palabras y oraciones en sus últimas horas de vida. "Le pedí que me diera una señal de que me estaba entendiendo, y abrió sus ojitos para mirarme. Le pedí que moviera las cejas y pestañeara si me escuchaba, y así lo hizo", escribió.

En una entrevista con el programa El Mañanero, Mary Luz recordó los cinco años de lucha que enfrentó su esposo desde que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en 2021. Señaló que, pese a las limitaciones físicas y los problemas de salud que arrastraba, nunca perdió la fe ni su vocación de servicio.

"Cada día era una batalla y cada día era una victoria también para él. Era un hombre muy noble, muy agradecido con la vida, que a pesar de las dolencias manifestaba ese amor hacia Dios", expresó.

Runy Callaú dedicó cerca de cuatro décadas al servicio voluntario. Desde sus inicios como rescatista en 1987 hasta la creación de Funsar, lideró innumerables operativos de búsqueda y rescate, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas del trabajo humanitario y de emergencias en Bolivia.

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