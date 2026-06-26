Ola de frío en Cochabamba: Senamhi alerta por bajas temperaturas tras récord de -0,2°C

El departamento de Cochabamba registró la temperatura más baja en lo que va del año, alcanzando los -0,2 grados centígrados durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, según reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El director departamental del Senamhi en Cochabamba, Erick Sosa, informó que el registro se presentó en la estación meteorológica del aeropuerto Jorge Wilstermann, marcando el nivel más bajo en la región metropolitana en lo que va de la gestión. Asimismo, indicó que en la zona de Sarco se registró una mínima de 1,7 grados Celsius.

Precisó que las bajas temperaturas continuarán en los próximos días tanto en el eje metropolitano como en el trópico del departamento. En el caso de los valles, se prevén mínimas entre -1 y 1 grado Celsius, mientras que las máximas podrían alcanzar los 27 grados.

Sosa mencionó que para el trópico de Cochabamba, las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 y 15 grados Celsius, con máximas de hasta 27 grados, condiciones consideradas normales para la época invernal.

El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones ante el descenso de temperaturas, especialmente en las primeras horas de la mañana y la noche, cuando se registran los valores más bajos.



Mira la programación en Red Uno Play