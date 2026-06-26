Tensión en Villa Tunari: Umopar se repliega del retén Castillo tras presión de cocaleros

Efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) se replegaron del retén Castillo, en el Trópico de Cochabamba, luego de ser hostigados por un grupo de cocaleros que retomó el control del lugar e instaló un bloqueo en la zona.

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados habían retornado al punto de control tras más de un mes de repliegue, con el objetivo de reactivar las labores de lucha contra el narcotráfico y los controles rutinarios en la región. Sin embargo, horas después, la situación se tornó tensa cuando pobladores se concentraron en el área y bloquearon la carretera con piedras y palos.

Ante el incremento de la presión y para evitar un enfrentamiento, los efectivos decidieron retirarse hacia el municipio de Chimoré, dejando nuevamente el retén sin presencia policial.

La Policía informó que durante la movilización fueron identificados algunos dirigentes presuntamente vinculados a la convocatoria de los cocaleros.

El hecho se registró en el marco del proceso de reactivación de los controles antidroga en el Trópico de Cochabamba, tras más de 50 días de interrupción. Pese a lo ocurrido, la Policía ratificó que continuará con el restablecimiento de sus operaciones en la zona.

Antecedentes del conflicto

El conflicto en la zona se arrastra desde el pasado 18 de mayo, cuando al menos 28 centrales de la Federación del Trópico instalaron una vigilia en el sector de El Castillo y ocuparon las afueras del puesto de control de Umopar en Villa Tunari. En las semanas siguientes también se registraron bloqueos y movilizaciones en otros puntos del Trópico, incluyendo el aeropuerto de Chimoré.

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