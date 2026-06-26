Madre e hijo son investigados por presunto microtráfico tras operativo en Los Lotes

La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) investigan a una mujer de 65 años y a su hijo de 25 por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas, luego de un operativo realizado en un domicilio de la zona de Los Lotes.

En el lugar, además fueron arrestadas 20 personas que, según la investigación, llegaron al lugar para adquirir droga.

El fiscal José Luis Pérez informó que durante el allanamiento se secuestraron alrededor de 100 sobres con marihuana, un paquete de aproximadamente un kilogramo de esa misma sustancia, cerca de 70 envoltorios con pasta base de cocaína, un bloque adicional de droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

"En el inmueble se encontró una importante cantidad de sustancias controladas listas para su comercialización, además de los instrumentos utilizados para el dosificado de la droga", señaló el fiscal.

Pérez explicó que las 20 personas arrestadas fueron sorprendidas cuando llegaban al domicilio con la presunta intención de comprar sustancias controladas. Indicó que sus declaraciones y otros elementos serán valorados dentro de la investigación.

Los dos principales investigados permanecen en calidad de aprehendidos y serán puestos ante un juez cautelar, mientras el Ministerio Público continúa reuniendo elementos para determinar su situación jurídica.

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