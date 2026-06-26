Residentes venezolanos habilitan centros de acopio en Santa Cruz tras el terremoto en su país natal

La comunidad de residentes venezolanos en Santa Cruz de la Sierra activó de emergencia una red de solidaridad civil y puntos de recolección masiva para enviar asistencia a su país natal. La iniciativa surge tras el potente terremoto doble de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió Venezuela, dejando al país en estado de emergencia nacional y con graves daños materiales.

Puntos de recolección en la Av. Suárez Arana y la Catedral

Los residentes confirmaron que la ayuda humanitaria será canalizada a través de espacios estratégicos para facilitar la participación de toda la ciudadanía cruceña.

"A un lado de la Catedral vamos a instalar un centro de acopio, y en la Av. Suárez Arana también tendremos otro de forma permanente para que todos podamos colaborar", anunció Domingo Requena, representante de los residentes venezolanos en Santa Cruz.

Requena también extendió un emotivo mensaje enfocado en el soporte emocional y la unidad de las familias que atraviesan momentos de profunda incertidumbre a la distancia.

"Si no tienes para colaborar, ven y danos un abrazo que lo estamos necesitando", expresó tras asistir a una misa en la Catedral por las víctimas.

Angustia por miles de desaparecidos tras el terremoto

La urgencia de estos centros de acopio responde a la dramática situación de incomunicación que afecta a miles de personas en las distintas zonas del país caribeño. "Todos tenemos alguien perdido; son entre 14 y 20 mil personas desaparecidas, lo que no significa que estén muertos, sino que están en sitios de difícil acceso por internet", explicó el representante.

A nivel personal, Requena relató que vivió momentos de mucha tensión por familiares que no lograba contactar, incluyendo a una de sus hijas que resultó herida y cuya vivienda terminó destruida. Afortunadamente, con el paso de las horas pudo constatar que sus allegados directos ya se encuentran en buenas condiciones dentro de la emergencia general.

Relatos del colapso estructural en La Guaira

La magnitud del desastre se refleja en los testimonios de quienes presenciaron el derrumbe de infraestructuras clave, como la terminal aérea de la región costera. "Ayer fue un día terrible para todos, sobre todo en La Guaira, donde el aeropuerto colapsó y la pista se partió, mientras los edificios del Malecón se cayeron por completo", detalló la ciudadana boliviana Yuliane Chávez desde Caracas, por vía digital.

Chávez, quien sufrió un hematoma por el impacto de un escombro, describió escenas de pánico con personas rompiendo los vidrios de preembarque para huir hacia las pistas de aterrizaje. La testigo advirtió que la llegada de asistencia formal aún genera dudas entre la población local: "Dijeron que estaba llegando la ayuda de Estados Unidos y Colombia, pero un amigo me dijo que no estaba llegando nada y que la gente local está ayudando".

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