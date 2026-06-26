YPFB prevé normalizar abastecimiento en Santa Cruz hasta el fin de semana y en La Paz hasta el martes

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Sebastián Daroca, informó que la normalización del abastecimiento de combustibles en el país será progresiva, luego de más de 50 días de bloqueos que afectaron la logística de distribución, principalmente en La Paz, Oruro y Santa Cruz.

La autoridad explicó que el problema actual no responde a una falta de recursos económicos, sino a un proceso operativo que implica el traslado de cisternas, la descarga en plantas de almacenamiento y los controles de calidad antes del despacho a estaciones de servicio.

“El tema hoy es netamente operativo, es netamente logístico”, afirmó Daroca durante una entrevista televisiva.

Cisternas estuvieron detenidas por los bloqueos

Daroca señaló que durante los bloqueos se registraron alrededor de 1.600 cisternas detenidas en diferentes puntos del país, mientras que en la terminal de Arica se tenía almacenado cerca de 50 millones de litros de diésel, pero las vías de ingreso hacia el occidente estaban cortadas.

Explicó que, una vez liberadas las rutas, las cisternas empezaron a ingresar a las plantas, pero deben pasar por procesos de verificación de calidad antes de que el combustible sea despachado.

En el caso de Senkata, indicó que la planta tiene una capacidad limitada de recepción, con un promedio de tres a cuatro cisternas por hora.

Controles de calidad generan demoras

El presidente de YPFB explicó que, debido al nuevo reglamento de calidad de combustibles, se aplican protocolos adicionales para verificar parámetros técnicos y evitar problemas en los motores de los vehículos.

Según detalló, se establecen lotes de cisternas, se toman muestras aleatorias y se envían al laboratorio de Cochabamba para su análisis. Este procedimiento puede demorar entre seis y ocho horas.

Daroca reconoció que estos controles generan retrasos, pero remarcó que son necesarios para garantizar que el combustible llegue en condiciones adecuadas a las estaciones de servicio.

La Paz tendría filas reducidas hasta el martes

Respecto a la situación de La Paz y El Alto, Daroca indicó que la demanda normal de gasolina es de aproximadamente 1,6 millones de litros por día, pero en los últimos días YPFB despachó un promedio cercano a 2,5 millones de litros diarios.

La autoridad explicó que este volumen adicional busca reponer el combustible que quedó agotado en el parque automotor tras más de 50 días de desabastecimiento.

Según la estimación de YPFB, las filas en La Paz deberían reducirse de manera considerable hasta el martes de la próxima semana, siempre que continúe el ritmo de despacho y llegada de cisternas.

“En los próximos tres o cuatro días, hasta el martes, ya vamos a estar prácticamente con las colas muy reducidas y entrando a una normalidad en la provisión de gasolina en la ciudad de La Paz”, sostuvo.

Santa Cruz: gasolina normal, diésel en recuperación

En el caso de Santa Cruz, Daroca afirmó que el abastecimiento de gasolina se encuentra normalizado y que el principal problema está relacionado con el diésel.

Señaló que hay cerca de 12 millones de litros de diésel en tránsito hacia Santa Cruz y que, tras la liberación de la ruta por el Chapare, comenzaron a llegar cisternas desde Arica.

La autoridad estimó que las filas por diésel en Santa Cruz podrían reducirse en los próximos tres o cuatro días.

YPFB niega falta de dólares

Daroca rechazó las versiones que atribuyen el desabastecimiento a una supuesta falta de dólares para comprar combustibles.

Aseguró que YPFB está al día con el programa de pagos a proveedores y que no se registró falta de entrega de producto por incumplimiento financiero.

“No es falta de dinero. Nosotros estamos al día en el programa de pagos que tenemos con los proveedores”, afirmó.

Sin embargo, explicó que los contratos actuales de provisión establecen pagos a 120 días, lo que genera una deuda flotante, aunque sostuvo que las facturas se cancelan conforme vencen los plazos.

Buscarán mejorar laboratorios y logística

El presidente de YPFB también anunció que se prevé la compra de al menos siete equipos de laboratorio para fortalecer los controles de calidad en plantas donde llega combustible importado.

Reconoció que Senkata aún no cuenta con equipos para medir algunos parámetros adicionales, como gomas o manganeso, pero aseguró que están en proceso de adquisición.

Daroca indicó que el nuevo reglamento de calidad da un plazo de adecuación de seis meses para contar con estos equipos funcionando, calibrados y certificados.

Nuevas rutas de provisión

La autoridad señaló que YPFB trabaja en nuevos contratos para equilibrar los puntos de origen de la gasolina y reducir los tiempos de traslado.

Cuestionó que La Paz dependa de combustibles que llegan desde zonas alejadas como Asunción o Argentina, por lo que se busca habilitar opciones de provisión desde puertos del Pacífico.

Daroca afirmó que el objetivo es mejorar la logística y evitar que una situación similar vuelva a afectar al país.

“Estamos haciendo todos los esfuerzos para que las colas disminuyan en el tiempo más breve posible”, concluyó.

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