La Sabrosa sorprendió con su versión masculina y conquistó al jurado

La gala de este jueves de La Gran Batalla Superstars arrancó con fuerza, ritmo y mucha actitud. El primer equipo en salir a la pista fue La Sabrosa junto a la Academia Un1ty, quienes asumieron el reto del género invertido con una puesta en escena inspirada en Rauw Alejandro y su canción “Lokera”.

Desde el inicio, la presentación estuvo marcada por la sensualidad, la energía y una versión diferente de La Sabrosa, quien dejó atrás su estilo habitual para interpretar una faceta masculina sobre el escenario.

Al finalizar su número, la participante se mostró emocionada por el desafío.

“Estoy súper emocionada. La verdad fue un reto comportarme como hombre y me gustó mucho”, expresó La Sabrosa.

El jurado destacó su actitud

El primero en dar su devolución fue Tito Larenti, quien valoró el trabajo realizado por el equipo y destacó que La Sabrosa logró soltarse más en la pista.

“A mí me gustó, creo que te soltaste. Faltan cosas, falta algo de ritmo, pero lo que hicieron con la actitud, las palabras y los movimientos estuvo bien”, señaló.

Larenti también resaltó el esfuerzo del equipo, el lypsinc y la energía general de la presentación, aunque observó que por momentos algunos integrantes bajaron la intensidad.

“Creo que practicaron mucho. Hubo actitud y energía, pero por momentos algunos no tenían mucha energía. Estuvo bien, creo que están encontrando el curso”, agregó.

“Esta versión masculina te queda bien”

Por su parte, Elka Meyer elogió la comodidad con la que La Sabrosa asumió el personaje masculino y destacó el uso del escenario.

“Este estilo le queda muy bien. Te queda bien esta versión masculina, se sintió muy cómoda y se notó que hay cohesión en general”, afirmó.

La jurado también recomendó al equipo trabajar más la homogeneidad en los movimientos, pero cerró su devolución con un mensaje positivo.

“Me gustó cómo usaron el escenario. Tengan en cuenta que tienen que ir homogéneos. Buen trabajo chicos, sigan adelante”, dijo.

Gabriela Zegarra salió a bailar con La Sabrosa

Uno de los momentos más llamativos de la noche llegó cuando Gabriela Zegarra se levantó de su lugar y salió a la pista para bailar junto a La Sabrosa.

La jurado no ocultó su entusiasmo por la presentación y destacó el cambio de la participante.

“Me encantó, realmente sentí que lo disfrutaste. No te reconocí. Esta noche lo disfrutaste y estuvo bien”, expresó.

Aunque Gabriela forma parte del jurado, su voto se mantiene en secreto, por lo que su calificación no fue incluida en el promedio revelado al final.

Quimey pidió más soltura y fluidez

Quimey del Río también valoró el cambio de registro de La Sabrosa y aseguró que la participante logró canalizar el personaje.

“Me gustó verte en este cambio. Yo tampoco te reconocí, creo que lograste canalizar”, comentó.

Sin embargo, le recomendó soltarse un poco más y trabajar la fluidez en sus desplazamientos.

“Yo te diría que te sueltes un poco más. Hay momentos en que se utilizaron los movimientos, podrías tener más fluidez en desplazarte. Por lo demás, me gustó”, agregó.

Una de las notas más altas

Tras escuchar las devoluciones, La Sabrosa agradeció al público, al jurado y a su academia por el trabajo realizado.

“Me divertí mucho. Quiero agradecer al público, al distinguido jurado. Nos esforzamos mucho”, expresó.

Finalmente, se conoció el voto promedio de los jueces, sin contar la calificación secreta de Gabriela Zegarra. La Sabrosa y la Academia Un1ty obtuvieron un promedio de 6, una de las notas más altas hasta el momento en la competencia.

Con esta presentación, La Sabrosa dejó claro que está dispuesta a asumir riesgos, mostrar nuevas facetas y seguir creciendo dentro de La Gran Batalla Superstars.

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