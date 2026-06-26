Carda se puso la camiseta y debutó con Be Yourself en La Gran Batalla Superstars

Una nueva figura llegó a la pista de La Gran Batalla Superstars. En su debut dentro del programa, Carda se presentó junto a la Academia Be Yourself, asumiendo el reto de incorporarse a la competencia cuando la gala ya avanza con participantes cada vez más exigidos.

El equipo apostó por una presentación con sabor mundialista, inspirada en Shakira y la canción “Dai Dai”, llevando energía, movimiento y actitud al escenario.

Antes de recibir la devolución del jurado, Carda se mostró emocionado por su llegada al programa.

“Estoy emocionado por estar aquí. Estamos aquí para darlo todo”, expresó.

Gabriela destacó su seguridad en el debut

La primera en valorar su participación fue Gabriela Zegarra, quien celebró la llegada del nuevo famoso y destacó que, pese a ser su primera presentación, no se dejó vencer por los nervios.

“Qué placer tenerte aquí, Carda. El equipo muy bien, nos hicieron sentir el Mundial. Para ser la primera vez, no te ganaron los nervios, estuvo muy bien, seguiste al equipo”, afirmó.

La jurado resaltó también el trabajo de la academia, que acompañó al participante y sostuvo la puesta en escena con energía.

Quimey pidió más trabajo y evolución

Quimey del Río reconoció que Carda tiene un desafío mayor al ingresar a mitad de competencia, cuando los demás participantes ya llevan más recorrido en la pista.

“Carda, lo tienes complicado porque entras a mitad del partido, pero coincido en que lo diste todo”, señaló.

Sin embargo, también fue claro al marcar que aún hay mucho por mejorar.

“Falta pulir mucho, hay mucho para mejorar, necesitas trabajar”, agregó.

Tito valoró el riesgo del equipo

Tito Larenti destacó que el equipo se arriesgó con una propuesta exigente y que Carda tuvo que enfrentar un tema complicado en su primera noche.

“Se arriesgaron, trabajaron y te tocó un tema complicado. Salvaste la situación, está bien y es aceptable”, comentó.

El juez también resaltó el desempeño de la Academia Be Yourself, asegurando que el equipo fue clave para sostener la presentación.

“El equipo salvó por completo la presentación, porque estuvo muy bien”, afirmó.

“Se puso la camiseta”

Por su parte, Elka Meyer valoró la capacidad de adaptación de Carda y el esfuerzo de sumarse a una competencia que ya está en marcha.

“Entiendo que es muy difícil adaptarse a situaciones y siempre salir adelante. Se valora mucho el trabajo, así que felicidades. Carda, pese a todo, se ha puesto la camiseta”, expresó.

Tras escuchar las devoluciones, Carda agradeció el recibimiento y destacó el apoyo de sus compañeros.

“Increíble el equipo, gracias por el recibimiento. Los chicos son muy buenos y me ayudaron mucho. Estoy muy contento, agradecido con la coach, es una genia”, manifestó.

La coach también agradeció al nuevo famoso por sumarse al equipo y asumir el reto con compromiso.

Fuera de peligro

Finalmente, se conoció el puntaje promedio del equipo. Carda y la Academia Be Yourself obtuvieron 5.3, una nota que los mantiene fuera de la zona de peligro.

Aunque el jurado coincidió en que todavía hay aspectos por pulir, el debut dejó una buena impresión por la actitud, el esfuerzo y la disposición de Carda para crecer dentro de la competencia.

Con esta primera presentación, el nuevo famoso ya marcó su ingreso a La Gran Batalla Superstars y dejó claro que llegó dispuesto a darlo todo en la pista.

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