Sebastián Moreno se convirtió en Celia Cruz y logró la nota más alta de la noche

La pista de La Gran Batalla Superstars volvió a encenderse este jueves con una presentación llena de sabor, ritmo y mucha personalidad.

El segundo equipo en subir al escenario fue Sebastián Moreno junto a la Academia YDC, quienes asumieron el desafío del género invertido interpretando a la legendaria Celia Cruz con la canción “Oye Cómo Va”.

Desde los primeros segundos, la presentación arrancó aplausos del público y de los jueces. Sebastián apostó por una caracterización fuerte, actitud escénica y un trabajo de lipsync que fue reconocido por el jurado.

Al terminar su número, el participante agradeció el apoyo recibido.

“Gracias a mi novia por el apoyo. Para mí es un gusto todo”, expresó Sebastián Moreno.

Elka Meyer destacó el trabajo musical

La primera devolución llegó de Elka Meyer, quien valoró la coordinación del equipo y la precisión con la música.

“Estoy contenta porque los pasos iban con el tiempo musical. Me gustó mucho la presentación, me pareció muy adecuado”, señaló.

Sobre la interpretación de Celia Cruz, la jurado fue directa en su elogio.

“Lo felicito, lo hizo muy bien”, afirmó.

Tito Larenti valoró la construcción del personaje

Tito Larenti también destacó el trabajo de Sebastián, especialmente por la manera en que asumió el personaje y defendió la propuesta sobre el escenario.

“Muy bien, Celia. A ver, Sebastián, es una buena presentación. Trajiste un artista como eres, trabajaste el lipsync y se notó. La construcción del personaje me agradó, buen trabajo”, comentó.

El juez también tuvo palabras para la Academia YDC, aunque recomendó mayor uniformidad entre los bailarines.

“El equipo me gustó, pero no todos estaban igual. Algunos tienen que trabajar más para poder mejorar, pero no estuvo mal. Han hecho una muy buena presentación”, agregó.

“Es la presentación que más me divirtió”

Uno de los comentarios más positivos vino de Quimey del Río, quien aseguró que la actuación de Sebastián fue una de las más entretenidas de la gala.

“Es la presentación que más me divirtió. Te sale muy bien ponerte detrás de un personaje. Vi que canalizaste el personaje”, expresó.

Además, destacó el lipsync, aunque observó un pequeño detalle durante la interpretación.

“El lipsync estuvo muy bien, solo un momento con problemas. Felicidades”, señaló.

Gabriela Zegarra elogió la energía

Gabriela Zegarra también resaltó la fuerza de la presentación y el trabajo del equipo.

“A pesar del lipsync que se te iba a ratitos, estuvo muy bien. Y los chicos, me encantó la energía. En general, me gustó la presentación”, afirmó.

Como ocurre en la competencia, el voto de Gabriela se mantiene en secreto, por lo que no fue incluido en el promedio anunciado al final.

Sebastián: “Lo estoy disfrutando mucho”

Tras escuchar las devoluciones, Sebastián Moreno se mostró emocionado y agradecido por la experiencia dentro del programa.

“Quiero que lo sepan, lo estoy disfrutando mucho y me esfuerzo también. Siento que estoy mostrando el trabajo que hago. Es un gusto conocerlos a todos y agradezco a los jueces por todo lo que han dicho, además gracias a mi equipo”, manifestó.

Finalmente, se conoció el promedio otorgado por los jueces, sin contar el voto secreto de Gabriela Zegarra.

Sebastián Moreno y la Academia YDC obtuvieron 6.7, convirtiéndose en la nota más alta hasta el momento dentro de la gala.

Con esta presentación, Sebastián dejó claro que puede asumir personajes, divertirse en escena y competir con fuerza dentro de La Gran Batalla Superstars.

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