Luto en Santa Cruz: Falleció el exdiputado y rescatista Runny Callaú

Santa Cruz está de luto tras conocerse el fallecimiento de Runny Callaú Monasterio, líder rescatista, fundador de la Fundación de Salvamento y Rescate (FUNSAR) y exdiputado, quien dedicó casi cuatro décadas de su vida al servicio voluntario y la atención de emergencias.

El capitán Runny Callaú enfrentó en los últimos años una delicada situación de salud como consecuencia de las secuelas de un Accidente Cerebrovascular (ACV) sufrido en 2021.

Recientemente había viajado junto a su esposa a Brasil en busca de un tratamiento que permitiera mejorar su condición; sin embargo, este jueves se confirmó la noticia de su fallecimiento.

Su trayectoria en el rescate comenzó en 1987, cuando inició su labor como voluntario. Formó parte del Grupo Pantera y, en 1993, fue cofundador del SARFAC Santa Cruz, institución en la que recibió el título honorífico de capitán. Posteriormente creó FUNSAR, organización con la que lideró innumerables operativos de búsqueda y rescate en incendios, zonas selváticas y cuerpos de agua, convirtiéndose en un referente del voluntariado en Bolivia.

Durante la pandemia de COVID-19, pese a padecer una enfermedad cardíaca hereditaria y enfrentar problemas de salud, continuó al servicio de la población realizando traslados solidarios de pacientes y entregando ayuda humanitaria a quienes más lo necesitaban.

En una de sus últimas entrevistas, brindada al programa "Que No Me Pierda", Callaú expresó con esperanza su deseo de recuperarse. “Mi fe en Dios es grande, tan grande que me voy a sanar”, afirmó.

Runny Callaú deja una huella imborrable en el rescate voluntario boliviano, recordado por su compromiso, liderazgo y entrega en cada emergencia, siempre con el objetivo de salvar vidas. Que descanse en paz.

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