Oruro: Denuncian saqueo de al menos 15 tumbas en cementerio clandestino

La Fiscalía Departamental de Oruro investiga un caso de profanación de tumbas en un cementerio clandestino ubicado fuera de la ciudad, donde al menos 15 familias denunciaron que los restos de sus seres queridos fueron retirados de sus nichos.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que la denuncia también incluye el presunto robo de joyas y objetos personales que habrían sido enterrados junto a los fallecidos.

“Existe una denuncia de aproximadamente 15 personas que refieren que sus parientes habrían sido sacados de sus tumbas y que en muchos de los hechos se habrían robado joyas”, señaló Morales.

Investigan robo y riesgo a la salud pública

La Fiscalía abrió el caso por los presuntos delitos de robo agravado y delitos contra la salud pública, debido al riesgo que representa la exposición de restos humanos en el lugar.

Morales advirtió que algunos restos datan de meses o años, por lo que su manipulación irregular podría generar un peligro sanitario para vecinos del sector.

Según el fiscal, cerca del lugar viven niños, adultos mayores y otras personas que podrían verse afectadas por una posible contaminación.

Pugna por terrenos sería el origen del conflicto

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hecho estaría relacionado con una disputa familiar por la propiedad del terreno donde funciona el cementerio clandestino.

Morales explicó que, según recibos presentados por los denunciantes, algunas familias habrían pagado por los espacios donde fueron enterrados sus parientes. Sin embargo, otra persona habría ordenado retirar los restos alegando que esa parte del terreno no correspondía a quien realizó la venta.

“Se presume que existe una pugna con relación a la propiedad del terreno, pero eso no tenía nada que ver con exhumar cadáveres cuyos parientes habían cancelado por el espacio”, indicó.

Cementerio clandestino

El fiscal confirmó que se trata de un cementerio clandestino, utilizado principalmente por personas de escasos recursos y del área rural, debido a los costos elevados en cementerios legalmente establecidos.

En el lugar existirían varias tumbas, por lo que la Fiscalía realizará una inspección para verificar si hay más víctimas afectadas.

Buscan a los presuntos responsables

Morales informó que ya se tienen nombres de posibles involucrados, tanto de quienes habrían ordenado el retiro de los restos como de las personas que habrían participado directamente en la exhumación irregular.

Sin embargo, aclaró que todavía no existen aprehendidos y que se trabaja en la ubicación de los sindicados. En caso de no ser encontrados, podrían ser notificados mediante edictos.

La Fiscalía anunció que continuará con las diligencias para establecer el daño causado, identificar a los responsables y determinar si existen más familias afectadas por este hecho que generó preocupación en Oruro.

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