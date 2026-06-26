Dockweiler: "La Paz debe recuperar su prestigio tras el daño causado por los bloqueos"

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, afirmó que uno de los principales desafíos de la ciudad, luego de más de 50 días de bloqueos, es recuperar el prestigio que fue afectado por el enclaustramiento, la paralización económica y la pérdida de confianza de turistas e inversionistas.

La autoridad municipal señaló que la Asamblea de la Paceñidad no solo abordó medidas de reactivación económica, sino también una estrategia para reposicionar a La Paz como una ciudad atractiva, competitiva y confiable.

“No solamente se ha hablado de reactivación económica, también se ha hablado de qué podemos hacer para recuperar el prestigio de la ciudad de La Paz”, sostuvo Dockweiler.

Daño a la imagen de la ciudad

El alcalde explicó que los bloqueos no solo provocaron pérdidas económicas, sino también un impacto negativo en la percepción externa de la ciudad.

Según Dockweiler, muchos inversionistas podrían evitar colocar recursos en La Paz por temor a que sus proyectos sean afectados por nuevos bloqueos prolongados.

“Cualquier inversionista puede decir: mis inversiones las puedo perder si me ponen un bloqueo de 20, 30, 40 o 50 días”, advirtió.

La autoridad también señaló que el turismo fue uno de los sectores más golpeados, debido a que varios visitantes no pudieron llegar, completar sus paquetes o disfrutar de los atractivos de la ciudad.

Recuperar la confianza de turistas e inversionistas

Dockweiler indicó que el municipio deberá trabajar para demostrar que La Paz sigue siendo una ciudad con potencial turístico, cultural, gastronómico y económico.

Afirmó que será necesario convencer nuevamente a los turistas de que pueden visitar la ciudad sin quedar varados y que sus paquetes turísticos podrán cumplirse con normalidad.

En ese marco, anunció que se trabaja en la presentación de una marca ciudad, que será utilizada para promocionar nuevamente a La Paz como destino turístico y espacio de inversión.

Reactivación con más de 30 proyectos

Como parte de la estrategia, la Asamblea de la Paceñidad definió más de 30 proyectos orientados a la reactivación económica y a la recuperación de la imagen de la ciudad.

Estos proyectos serán trabajados en siete comisiones, con participación del Gobierno Municipal, Gobierno Departamental, Gobierno nacional, sector privado, gremiales, comerciantes, transportistas, artesanos, empresarios y la academia.

Dockweiler explicó que las comisiones tendrán metas medibles a 30, 60 y 90 días, además de objetivos hacia fin de año.

Fiestas julias como impulso económico

El alcalde adelantó que las actividades por el mes aniversario de La Paz serán utilizadas como una herramienta para mover la economía y recuperar el ánimo ciudadano.

Entre las actividades previstas mencionó ferias productivas, actividades culturales, gastronómicas, turísticas, la recuperación de la Larga Noche de Museos y promociones como “La Paz al 2x1”, que buscará atraer visitantes y generar movimiento en hoteles, restaurantes, transporte y otros sectores.

También señaló que se coordinarán actividades con sectores culturales y folklóricos, tomando en cuenta la importancia económica del Gran Poder y otras expresiones paceñas.

La Paz busca volver a ser una ciudad competitiva

La autoridad municipal afirmó que la recuperación de La Paz exigirá un trabajo amplio y sostenido, no solo para levantar la economía, sino también para reconstruir la confianza y la imagen de la ciudad.

“La ciudad de La Paz tiene que convertirse nuevamente en la ciudad más importante y competitiva de Bolivia”, señaló.

Dockweiler concluyó que el reto es recuperar lo perdido, proyectar una nueva etapa de desarrollo y demostrar que La Paz puede volver a ser una ciudad atractiva para el turismo, la inversión y la generación de empleo.

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