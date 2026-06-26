Únete por una buena causa: Súmate al gran Tapatón este sábado 27 en Empacar Express

La capital cruceña se prepara para vivir una jornada solidaria este sábado 27 de junio con una nueva versión de la ‘Tapatón’.

El evento se realizará en las instalaciones de Empacar Express, ubicadas en la avenida Paraguá y Cuarto Anillo, desde las 09:00 de la mañana con actividades para toda la familia.

Un impacto real en la salud infantil

"Los invitamos este sábado para ayudar a los niños con cáncer del hospital oncológico", convocó Soraya Kisen, presidenta de 'Tapitas x los chicos'. La representante recordó con emoción que en la última versión lograron recaudar aproximadamente 12 toneladas y 400 kilos de plástico, lo que se tradujo en cerca de Bs. 56.000 donados en medicamentos para el Oncológico de Santa Cruz.

La evolución del proyecto ha superado todas las expectativas iniciales gracias al compromiso constante de la sociedad. "Yo estoy hace 3 años como presidenta, pero recuerdo que en la primera Tapatón rezaba para que pasen los 300 kilos", confesó Kisen, quien ahora proyecta expandir el impacto de la iniciativa a otros departamentos del país.

Por su parte, los organizadores han preparado un despliegue para incentivar la participación masiva de los ciudadanos de todos los municipios.

"Tenemos diseñado un día espectacular para la familia; desde las 9 a.m. tendremos juegos para niños, artistas invitados, cantantes, DJs, entre otros", detalló Mauricio Ribera, jefe nacional de Recolección de Empacar.

Compromiso ecológico y social

El ejecutivo explicó que esas 12 toneladas acumuladas representan cerca de 5 millones de tapas plásticas recuperadas gracias a la conciencia ambiental y social de la población. "El Tapatón es el evento masivo en el que llamamos a sumarse, pero el evento en sí dura todo el año", aclaró Ribera al invitar a la ciudadanía a dejar sus tapitas hasta las 18:00 horas.

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