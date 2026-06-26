La lucha por encontrar sobrevivientes continúa sin descanso en Venezuela, donde equipos de emergencia, vecinos y familiares trabajan contrarreloj entre montañas de escombros tras los dos potentes terremotos que sacudieron al país el miércoles por la tarde.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia, provocando el colapso de numerosos edificios y dejando un escenario de devastación, especialmente en Caracas y otras ciudades de la costa central.

"Los rescatistas no dan abasto. Están sacando a la gente con uñas y dientes. No tienen maquinaria especializada. Nos falta ayuda", relató desde Caracas el estudiante Antoan Marín en declaraciones a BBC Mundo, reflejando la desesperación que se vive en las zonas más afectadas.

Mientras continúan las labores de búsqueda, equipos de rescate de distintos países comenzaron a movilizarse hacia Venezuela para reforzar las operaciones y aumentar las posibilidades de encontrar personas con vida.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran edificios residenciales y comerciales completamente derrumbados, mientras decenas de familias recorren hospitales y remueven escombros con la esperanza de hallar a sus seres queridos.

En la ciudad de La Guaira, vecinos denunciaron que durante varias horas no llegaron equipos especializados de rescate, por lo que numerosas personas permanecían atrapadas sin poder ser auxiliadas debido a la falta de maquinaria y personal.

El balance oficial reporta hasta el momento al menos 235 personas fallecidas y más de 4.300 heridas. Sin embargo, las autoridades y los equipos de rescate temen que el número de víctimas aumente conforme avancen las tareas de búsqueda entre los edificios colapsados.

La magnitud de la tragedia mantiene al país en estado de emergencia, mientras miles de venezolanos esperan noticias de familiares desaparecidos y los rescatistas libran una carrera contra el tiempo para salvar las vidas que aún podrían permanecer bajo los escombros.

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