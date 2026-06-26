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Sismo de magnitud 4,4 genera pánico durante labores de rescate en Venezuela

La réplica sorprendió a equipos de emergencia y afectados, provocando momentos de tensión en zonas donde continúan los trabajos de rescate.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

26/06/2026 10:03

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Foto: Captura de pantalla. Red Uno.
Venezuela

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Una réplica de magnitud 4,4 desató el pánico en medio de las labores de rescate que se realizaban en distintas zonas de Venezuela, donde equipos de emergencia continuaban trabajando tras el movimiento sísmico principal.

El nuevo sismo fue sentido por rescatistas y pobladores, generando momentos de tensión y obligando a reforzar las medidas de seguridad en las áreas afectadas, mientras se mantenían las tareas de búsqueda y asistencia a posibles víctimas.

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