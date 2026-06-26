Una réplica de magnitud 4,4 desató el pánico en medio de las labores de rescate que se realizaban en distintas zonas de Venezuela, donde equipos de emergencia continuaban trabajando tras el movimiento sísmico principal.

El nuevo sismo fue sentido por rescatistas y pobladores, generando momentos de tensión y obligando a reforzar las medidas de seguridad en las áreas afectadas, mientras se mantenían las tareas de búsqueda y asistencia a posibles víctimas.

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