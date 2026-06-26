"El único que sobrevivió fui yo": las palabras de un niño conmueven a toda Venezuela

En medio del dolor que dejó el devastador terremoto en Venezuela, las historias de personas rescatadas con vida se han convertido en un rayo de esperanza para miles de familias que aún esperan noticias de sus seres queridos.

Uno de los testimonios más conmovedores es el de Mateo, un niño que fue rescatado tras permanecer atrapado entre los escombros de un edificio derrumbado.

"Mi mamá dejó de respirar ayer a las 7:30. El único que sobrevivió a este derrumbe fui yo", relató el menor, según las imágenes difundidas por medios de comunicación locales.

Las cadenas de televisión también mostraron el rescate de un bebé que permanecía bajo los escombros. En el video, publicado por el medio Noticias en Red, se escucha a uno de los rescatistas exclamar: "¡Dios es grande!" mientras el pequeño es puesto a salvo, en una escena que rápidamente se volvió viral.

Otro de los momentos que ha conmovido a la población ocurrió en La Guaira, donde tres hermanos fueron rescatados con vida de entre los restos de una vivienda colapsada.

"Vente, mi niño, vente para acá", se escucha decir a uno de los rescatistas mientras ayuda al primero de los menores a salir por una estrecha abertura entre los bloques de concreto. Instantes después emerge una niña y, al preguntarle si había más personas con ella, responde: "Sí, somos tres". Finalmente, la tercera hermana logra salir entre lágrimas y completamente cubierta de polvo.

Estos rescates han renovado la esperanza en las zonas afectadas, aunque las autoridades advierten que aún podría haber cientos de personas atrapadas bajo los escombros, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando contrarreloj para encontrar sobrevivientes.

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