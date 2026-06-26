Exministra Alanoca recupera su libertad, pero deberá cumplir arraigo y registro biométrico

La exministra de Culturas y exconcejal de El Alto, Wilma Alanoca, se defenderá en libertad luego de que un juez cautelar le otorgara medidas sustitutivas dentro del proceso que enfrenta por el presunto delito de instigación pública a delinquir.

La exautoridad fue aprehendida el pasado martes en inmediaciones de la plaza Murillo, en La Paz, tras brindar declaraciones a la prensa.

La decisión judicial establece que Alanoca deberá cumplir tres medidas cautelares: arraigo, registro biométrico quincenal ante la Fiscalía y la presentación de un garante solvente. Con ello, recuperó su libertad tras permanecer dos días en celdas policiales.

Durante la audiencia, la Fiscalía sustentó la imputación por instigación pública a delinquir, señalando que la exministra habría difundido mensajes que justificaban los bloqueos y movilizaciones registrados durante el reciente conflicto social. Sin embargo, el delito de terrorismo, que inicialmente también figuraba entre las acusaciones, fue descartado al no presentarse elementos que lo respalden.

La defensa de Alanoca sostuvo que el proceso nunca justificó una detención preventiva y cuestionó la falta de pruebas para sustentar las acusaciones más graves. Además, anunció que continuará impulsando acciones legales por las presuntas vulneraciones a los derechos de su defendida durante la aprehensión.

Tras recuperar su libertad, Alanoca afirmó que la Justicia desestimó por completo el delito de terrorismo y expresó que espera que el proceso contribuya a garantizar el respeto a la libertad de expresión y de prensa. "Este mal momento pasará. Las mujeres resistimos y asumimos con responsabilidad este tipo de situaciones", manifestó.

La exministra fue la primera persona aprehendida en el marco del Estado de Excepción decretado por el Gobierno el pasado 20 de junio. El caso permanecerá en etapa preparatoria bajo la supervisión del Juzgado 11 de Instrucción en lo Penal, mientras continúan las investigaciones.

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