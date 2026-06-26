Zapatero pide a la Justicia excluir informe que involucra a Bolivia

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero pidió al juez encargado del caso que retire de la investigación un informe policial que analiza sus negocios en Bolivia, al considerar que el documento incluye información que no estaría relacionada con los hechos investigados.

La información fue difundida por el medio español El Diario.es, que señala que la defensa del exmandatario presentó un escrito ante el juzgado solicitando que el informe sea excluido de la causa.

Según el reporte, el abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, sostiene que el documento contiene “hechos ajenos a los investigados” y que se habría elaborado a partir de una investigación que considera “prospectiva y no autorizada”.

El informe policial incorporado al expediente pone el foco en actividades del expresidente en Latinoamérica y menciona supuestos pagos por servicios de consultoría relacionados con una empresa en Bolivia, aspectos que forman parte de las diligencias que analiza la justicia española.

La defensa rechaza que el proceso se convierta en una investigación general sobre la vida personal y profesional de Zapatero, y pide que el caso se limite a los hechos establecidos en la resolución judicial que dio inicio a su imputación.

Reclamo por filtración de documentos

El escrito también cuestiona que una gran cantidad de información obtenida durante registros policiales haya terminado en manos de las partes personadas en el proceso y posteriormente haya llegado a medios de comunicación.

De acuerdo con El Diario.es, la defensa calificó esta situación como un “atropello” a la intimidad y solicitó medidas para evitar la difusión de datos personales del exmandatario y otros investigados.

Entre las medidas planteadas está la creación de una revisión separada del material incautado para eliminar información estrictamente privada antes de que sea compartida con las partes, además de incorporar mecanismos que reduzcan el riesgo de nuevas filtraciones.

Piden limitar la investigación

La defensa de Zapatero también solicitó que la investigación policial se concentre únicamente en los hechos delimitados por el juez, relacionados con la supuesta intervención del expresidente en determinadas gestiones y trabajos de consultoría.

Asimismo, pidió que no se utilice información obtenida durante los registros para investigar actividades personales o profesionales que estén fuera del alcance definido por la autoridad judicial.

El caso continúa en etapa de investigación y las autoridades deberán resolver los planteamientos presentados por la defensa.

Mira la programación en Red Uno Play