¿Cobras el Bono Juana Azurduy? Aún puedes acceder a este beneficio de hasta Bs 450

Miles de familias todavía tienen la posibilidad de acceder al beneficio PEPE, un apoyo económico dirigido a beneficiarios de bonos sociales que aún no realizaron el cobro correspondiente.

El plazo continúa habilitado hasta el 31 de julio, por lo que las personas que cumplen las condiciones pueden acercarse a una entidad financiera autorizada y recibir el pago acumulado.

El beneficio puede alcanzar hasta Bs 450 y se entrega en un solo pago.

¿Quiénes pueden cobrar el Bono PEPE?

El acceso al beneficio es automático. Las personas no necesitan realizar una inscripción previa, ya que la identificación de beneficiarios se realiza mediante las bases de datos de programas sociales vigentes.

Entre los aspectos principales se encuentran:

No requiere registro: no es necesario llenar formularios ni acudir a oficinas para inscribirse.

Debe ser beneficiario titular: la persona debe figurar como padre, madre, tutor o titular registrado en el bono social correspondiente.

Documento obligatorio: presentar la cédula de identidad original y vigente .

Monto: el beneficio total puede llegar hasta Bs 450 acumulados.

¿Cómo realizar el cobro?

El trámite es sencillo: solo se debe acudir a una entidad financiera autorizada con el carnet de identidad vigente y solicitar el pago del beneficio.

Las autoridades recomiendan no esperar hasta el último día para realizar el cobro y aprovechar este apoyo económico destinado a las familias bolivianas.

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