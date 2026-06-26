Expologística impulsa el comercio exterior con más de 70 expositores

La Expologística 2026 culmina este viernes en la Fexpocruz con la participación de más de 70 expositores nacionales e internacionales, consolidándose como una plataforma de negocios, innovación y vinculación para fortalecer el comercio exterior y la logística del país.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Especialistas en Comercio Exterior (AMECOMEX), Sissi Hassentelfel, destacó que el evento reúne a empresas de transporte marítimo, terrestre y aéreo, operadores logísticos, despachantes de aduana, plataformas digitales de pago, servicios de última milla e instituciones públicas como la Aduana Nacional, Senavex, ASP-B y el Ministerio de Desarrollo Productivo.

"Esta feria es una plataforma empresarial de contacto, de networking. No es un formato de feria común. Se desarrolla cada dos años y están participando más de 70 expositores, tanto nacionales como internacionales", afirmó.

Entre las principales novedades de esta versión sobresale la incorporación de soluciones tecnológicas e inteligencia artificial aplicadas a la logística, orientadas a optimizar rutas, reducir tiempos, costos y riesgos en las operaciones de comercio exterior.

"Hoy por hoy la tecnología está aportando a los procesos de logística. La IA nos ayuda a optimizar la distribución, la última milla y la gestión de rutas para ofrecer un servicio más ágil, competitivo, en menos tiempo, en menos costo y con menores riesgos", explicó.

En el marco de la feria también se desarrolla la rueda de negocios Forexport, organizada por Cadex, donde proveedores de servicios logísticos y empresas demandantes sostienen reuniones comerciales. Los organizadores esperan superar los 10 millones de dólares en intenciones de negocio alcanzados en anteriores versiones.

La feria permanece abierta este viernes de 16:00 a 23:00 en el pabellón Santa Cruz de Fexpocruz y está dirigida a empresarios, emprendedores, profesionales y estudiantes interesados en conocer oportunidades de negocio y actualizarse sobre las nuevas tendencias del sector.

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