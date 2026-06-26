Vecinos del Plan 3000 se unen a la Tapatón para ayudar a niños con cáncer

Los vecinos del barrio Villa Unión, en el Plan 3000, se suman a la recolección de tapitas plásticas para la Tapatón que se realizará este 27 de junio en Empacar Express.

La iniciativa busca recaudar fondos para apoyar el tratamiento de niños con cáncer, transformando cada tapita en recursos destinados a la compra de medicamentos.

Vecinos destacaron que llevan varios meses reuniendo las tapitas para aportar a esta causa. "Desde hace mucho tiempo yo tengo esta cantidad de tapitas", comentó una de las vecinas que participó de la campaña.

El presidente del barrio Villa Unión señaló que esta es la segunda ocasión en la que se suman a la iniciativa e invitó a otros barrios a participar.

"Un año más estamos apoyando como barrio Villa Unión a esta gran iniciativa para los niños con cáncer. Esta tapita es para ellos. Esperamos que muchos barrios de las distintas zonas del Plan 3000 y de Santa Cruz también se sumen a esta causa, ya que beneficia realmente a los niños que más lo necesitan. Desde el barrio Villa Unión estamos poniendo nuestro granito de arena", afirmó.

Las bolsas con las tapitas recolectadas serán entregadas durante la Tapatón, que se realizará este 27 de junio desde las 09:00 en las instalaciones de Empacar Express, ubicadas sobre el cuarto anillo de la avenida Paraguá.

Los organizadores esperan superar la cantidad de tapitas reunidas en la pasada gestión y recuerdan que cada aporte representa una esperanza para los niños que enfrentan la enfermedad.

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