Así cierra el dólar paralelo y el referencial este jueves 25 de junio en Bolivia

El mercado cambiario en Bolivia mostró una ligera tendencia a la baja durante la jornada de este jueves 25 de junio, tanto en las cotizaciones del mercado informal como en los parámetros referenciales establecidos por el ente emisor.

El comportamiento del dólar paralelo

De acuerdo con los datos en tiempo real difundidos por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense en el mercado paralelo finalizó la tarde de hoy cotizándose en Bs 9.88 para la compra y Bs 9.86 para la venta.

dolarboliviahoy.com

A lo largo del día, la moneda norteamericana experimentó un leve descenso respecto a las primeras horas de la mañana, como se detalla a continuación:

06:00 AM: Bs 9.90 (compra) / Bs 9.88 (venta)

Mediodía: Bs 9.87 (compra) / Bs 9.85 (venta)

Cierre de la tarde: Bs 9.88 (compra) / Bs 9.86 (venta)

Parámetros oficiales del Banco Central

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) publicó para esta jornada sus parámetros institucionales, fijando un valor referencial del dólar estadounidense en Bs 9.73 para la compra y Bs 9.93 para la venta.

BCB

Esta actualización oficial también refleja una reducción en comparación con la jornada anterior (miércoles), cuando el ente regulador situó la divisa en Bs 9.76 para la compra y Bs 9.96 para la venta.

La reducción paralela en ambos mercados marca una jornada de relativa estabilidad a la baja en la cotización de la moneda extranjera en el país.

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