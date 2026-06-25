Gobierno asegura que existen dólares para pagar importación de combustibles

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, aseguró este jueves que el Gobierno nacional cuenta con los recursos necesarios para garantizar el pago de la importación de combustibles y rechazó versiones que, según dijo, generan desinformación sobre la disponibilidad de dólares.

La autoridad explicó que las Reservas Internacionales se encuentran cerca de los $us 3.900 millones y que, solamente en dólares, el país cuenta con más de $us 700 millones.

“Que quede claro que existen los recursos para seguir pagando el combustible”, afirmó Espinoza en contacto con periodistas.

Bloqueos afectaron la cadena logística

El ministro señaló que los más de 50 días de bloqueos generaron un “estrés muy grande” en la cadena logística de suministro de combustibles, situación que también provocó una alta demanda del producto.

Según Espinoza, sectores como el transporte pesado y otros usuarios buscaron reponer combustible, lo que incrementó la presión sobre el abastecimiento en distintas regiones del país.

“Hay personas que lamentablemente desde la opinión generan desinformación”, lamentó la autoridad.

Compra de combustible se realiza mediante contratos

Espinoza explicó que la importación de combustibles no se realiza de manera inmediata, como ocurre con la venta al consumidor en una estación de servicio, sino mediante contratos que pueden tomar entre 45 y 50 días.

“Ni en Bolivia ni en ningún país del mundo se compra combustibles en el día”, sostuvo.

En ese marco, aseguró que el Gobierno está cumpliendo con el pago de sus obligaciones, aunque reconoció que existen deudas acumuladas de gestiones anteriores.

Estado de Excepción busca garantizar abastecimiento

Tras 52 días de bloqueos y ante el insistente llamado al diálogo a los sectores movilizados, el Gobierno nacional dispuso el Estado de Excepción en todo el territorio boliviano.

La medida tiene como objetivo restablecer la libre circulación, preservar el orden público y garantizar el abastecimiento de productos esenciales, entre ellos los combustibles.

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