Choferes plantearán a YPFB importación privada de combustible a Bs 3,70 el litro

Los dirigentes del transporte argumentaron que esta alternativa permitiría asegurar el abastecimiento y reducir los costos para el consumidor final.

Hans Franco

21/08/2025 17:31

Foto: Dirigentes del transporte ingresan a reunión con YPFB (Red Uno)
La Paz

Representantes de la Confederación de Chóferes de Bolivia, ingresaron en horas de la tarde a una reunión en oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en La Paz, donde plantearan una propuesta para importar combustible de forma directa, sin intermediarios, a un precio de Bs 3,70 por litro.

Según los dirigentes del sector, una empresa privada llamada Pegasus está interesada en asumir la operación de importación, lo que, según los choferes, permitiría garantizar el abastecimiento y reducir costos para los usuarios finales.

“No aceptamos la participación de intermediarios; queremos que el combustible llegue sin sobreprecios ni especulación”, declararon.

 

 

