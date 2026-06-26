Empresarios privados advierten que la economía está al límite y piden diálogo con el Gobierno

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, exhortó al Gobierno a reconfigurar la relación con el sector empresarial y establecer un diálogo más planificado, inclusivo y respetuoso de la institucionalidad, ante lo que calificó como una situación económica crítica.

Economía boliviana

Ortuño señaló que, si bien existen “señales positivas” desde el Ejecutivo, la interacción con el sector privado ha sido desordenada y enfocada en reuniones sectoriales aisladas, lo que impide abordar problemas estructurales del país.

“La relación con la empresa privada ha sido un poco desordenada”, afirmó.

El dirigente advirtió que la economía boliviana se encuentra al límite de sus capacidades, marcada por la falta de divisas, el desabastecimiento de combustibles y el incremento de costos que afectan a distintos sectores productivos.

Integración de sectores

En ese contexto, la CEPB propuso encarar un plan de emergencia basado en la integración de todos los sectores sin exclusiones, la construcción de un acuerdo político nacional y el fortalecimiento de la institucionalidad privada para reactivar el empleo y la inversión.

“El desafío es pasar a un diálogo institucional y no solo sectorial”, señaló.

Ortuño sostuvo que la salida a la crisis requiere consensos amplios entre el Estado, la Asamblea Legislativa, las regiones y el empresariado, con una hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo.

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