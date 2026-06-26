Tres departamentos tendrán nuevas obras viales: ¿cuáles serán y dónde estarán?

Tres departamentos de Bolivia se preparan para recibir una importante inyección de recursos destinada a mejorar su infraestructura vial. Se trata del proyecto de Resiliencia Climática en el Sector Vial, una iniciativa que contempla la construcción y mejora de carreteras y puentes estratégicos en Chuquisaca, La Paz y Cochabamba.

El financiamiento del proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores y Diputados, autorizando un préstamo de 118 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial, a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

La propuesta fue presentada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y busca fortalecer la red vial del país frente a los efectos del cambio climático, además de mejorar la conectividad entre regiones productivas.

El presidente ejecutivo de la ABC, Ernesto Farfán, señaló que uno de los principales desafíos actuales es recuperar y mantener la infraestructura existente.

"Se construyeron carreteras, pero muchas no tuvieron el mantenimiento ni la rehabilitación necesaria, y el costo de reparación a futuro es mucho mayor", explicó.

¿Qué obras se construirán?

El proyecto contempla tres grandes intervenciones:

Chuquisaca

Construcción de la carretera El Salto - Monteagudo, específicamente el tramo Molino - Monteagudo de la Diagonal Jaime Mendoza.

La Paz

Construcción del puente Guanay y sus accesos, una obra destinada a mejorar la conexión en la región.

Cochabamba

Construcción del Puente Chimoré - Ivirgarzama junto a sus obras complementarias.

Un plan para proteger las rutas del país

La iniciativa incluye tres componentes principales: fortalecimiento institucional, construcción y rehabilitación de infraestructura vial, además de la gestión y seguimiento del proyecto.

Desde la ABC explicaron que el objetivo es avanzar hacia una planificación integral que conecte las carreteras con las cadenas productivas y comerciales del país.

Estas obras forman parte de una estrategia para consolidar corredores internacionales y mejorar la integración entre departamentos, facilitando el transporte, el comercio y el desarrollo regional.

Tras la aprobación legislativa, el proyecto será remitido al Órgano Ejecutivo para continuar con los procedimientos correspondientes antes de su ejecución.

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