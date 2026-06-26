¿No encuentras combustible? Esta aplicación te dice qué surtidores tienen gasolina y diésel

Si estás buscando combustible y no quieres recorrer varios surtidores, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) recuerda que pone a disposición de la población la aplicación móvil "ANH Abastecimiento", una herramienta que permite consultar la disponibilidad de gasolina y diésel en las estaciones de servicio del país.

Además de mostrar qué surtidores cuentan con combustible, la plataforma ofrece información referencial sobre las cisternas que se encuentran en camino hacia las estaciones de servicio, con base en los despachos realizados desde las plantas de almacenaje de YPFB.

La aplicación fue desarrollada para brindar información actualizada a conductores, transportistas y usuarios en general, permitiéndoles ubicar puntos de carga disponibles y planificar sus recorridos con mayor eficiencia.

Desde la ANH señalaron que esta herramienta forma parte de las acciones destinadas a mejorar el acceso a la información sobre la distribución de combustibles y reducir la incertidumbre de la población al momento de buscar una estación de servicio.

La aplicación "ANH Abastecimiento" está disponible para dispositivos con sistema Android y puede descargarse de forma gratuita a través de Google Play.

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