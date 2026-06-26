La cartelera del día ya está lista: estos son los seis partidazos del Mundial 2026

El Mundial 2026 vivirá este viernes 26 de junio una jornada decisiva con la disputa de seis compromisos correspondientes a la última fecha de los grupos G, H e I. Cada punto será determinante en la lucha por avanzar a los dieciseisavos de final, por lo que las selecciones saldrán a la cancha con la obligación de conseguir un resultado favorable.

La actividad comenzará a las 15:00 (hora de Bolivia) con los partidos del Grupo I. En el Boston Stadium, ubicado en Boston, Estados Unidos, Noruega se enfrentará a Francia en uno de los encuentros más atractivos de la jornada, compromiso que será transmitido en Bolivia por Red Uno y reduno.com.bo. En simultáneo, Senegal e Irak medirán fuerzas en el BMO Field de Toronto, Canadá, en un duelo clave para definir las posiciones finales del grupo.

La programación continuará desde las 20:00 con los partidos del Grupo H. En el Estadio Akron de Guadalajara, México, Uruguay protagonizará un exigente desafío frente a España, encuentro que también será emitido por Red Uno y reduno.com.bo para el público boliviano. A la misma hora, Cabo Verde buscará sorprender a Arabia Saudita en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos, donde ambos seleccionados intentarán asegurar su clasificación.

La jornada concluirá a las 23:00 (hora de Bolivia) con los dos encuentros del Grupo G. Nueva Zelanda chocará con Bélgica en el BC Place de Vancouver, Canadá, mientras que Egipto se enfrentará a Irán en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos. Con estos compromisos quedará definida la suerte de otro grupo que llega a su última fecha con varios equipos en carrera por un lugar en la siguiente ronda del Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play