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Viajes en vacaciones: intensificarán controles a menores en terminales y carreteras

Tránsito anunció que intensificará los controles en terminales y carreteras durante el receso escolar para verificar la autorización de viaje de menores de edad.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

26/06/2026 10:24

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Foto: Se recomienda a padres de familia tramitar permisos de viaje con anticipación. Red Uno.
La Paz

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Desde la Unidad de Tránsito de la Terminal de Buses, en La Paz, se recomendó a padres de familia y tutores realizar con anticipación el trámite de permiso de viaje para menores de edad, ante el incremento de la demanda por las vacaciones de invierno y los controles que se intensificarán en trancas y puntos de salida.

“Vayan tramitando con anticipación, porque después cuando estamos realizando los controles y algunos no lo tienen, lamentablemente en las trancas los van bajando”, señalaron desde la entidad, al advertir que los trámites de último momento generan retrasos y complicaciones.

Controles estrictos

Asimismo, se informó que los operativos de control serán reforzados en coordinación con la Defensoría de la Niñez y la ATT. “Lo hacemos cotidianamente todos los días realizando los servicios, pero en este caso con el tema de menores por las vacaciones se va a intensificar”, indicaron.

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