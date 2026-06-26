Viajes en vacaciones: intensificarán controles a menores en terminales y carreteras

Desde la Unidad de Tránsito de la Terminal de Buses, en La Paz, se recomendó a padres de familia y tutores realizar con anticipación el trámite de permiso de viaje para menores de edad, ante el incremento de la demanda por las vacaciones de invierno y los controles que se intensificarán en trancas y puntos de salida.

“Vayan tramitando con anticipación, porque después cuando estamos realizando los controles y algunos no lo tienen, lamentablemente en las trancas los van bajando”, señalaron desde la entidad, al advertir que los trámites de último momento generan retrasos y complicaciones.

Controles estrictos

Asimismo, se informó que los operativos de control serán reforzados en coordinación con la Defensoría de la Niñez y la ATT. “Lo hacemos cotidianamente todos los días realizando los servicios, pero en este caso con el tema de menores por las vacaciones se va a intensificar”, indicaron.

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